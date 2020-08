Si stacca la ringhiera del balcone, uomo cade dal secondo piano

L'episodio in via Pinerolo

Vivo per miracolo seppur cadendo dal secondo piano del suo palazzo, situato a Torino in via Pinerolo.

È quanto accaduto ieri sera ad un uomo, quando la ringhiera del suo balcone si è staccata all’improvviso facendolo cadere.

Ad attutire la caduta e salvare il malcapitato, che è stato comunque trasportato d’urgenza in codice giallo in ospedale senza essere però in pericolo di vita, il parabrezza di un’auto parcheggiata sotto il suo balcone che ha attutito l’impatto, che è stato comunque molto violento.

Sul posto, oltre i sanitari, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il balcone. Adesso si dovrà capire come mai quella ringhiera si è staccata, generando un episodio che solo per fortuna non ha causato vittime o altri seri danni.