Si suicida a 18 anni nel palazzo in cui si allenava al parkour: il corpo scoperto dal padre

Il giovane si è impiccato con una corda ad una trave in ferro sul tetto di un edificio abbandonato in via Col del Lys

Dramma a Settimo Torinese dove ieri mattina, domenica 8 aprile, un 18enne ha deciso di farla finita impiccandosi con una corda a una trave in ferro sul tetto di un edificio abbandonato in via Col del Lys. A trovare il cadavere è stato il padre del giovane, preoccupato perché non aveva visto tornare il figlio a casa.

CORPO SCOPERTO DAL PADRE

L’uomo è andato a colpo sicuro dal momento che il 18enne frequentava spesso quell’edificio per esercitarsi nel parkour, particolare tipo di specialità “sportiva” che consiste nel superare qualsiasi tipo di ostacolo con balzi acrobatici. Davanti a lui si è presentata una scena terribile: il corpo del figlio, ormai senza vita, che penzolava attaccato ad una trave.

SARA’ EFFETTUATA L’AUTOPSIA

In via Col del Lys, poco dopo, sono giunti anche i carabinieri del locale comando stazione chiamati ora a fare luce sulle cause di quello che sembra un terribile suicidio. Sul cadavere del 18enne sarà effettuata l’autopsia, ma tutto lascia presagire che il folle gesto sia stato dettato dalla depressione di cui, a quanto pare, soffriva.