Si tenta l’esproprio per la Baia Grande

Si torna di nuovo a parlare di Baia Grande. Nell’ultimo consiglio comunale, che si è tenuto mercoledì sera, si è affrontato il tema dell’acquisizione al patrimonio del Comune dell’area. L’amministrazione attuale quindi ha deciso di giocarsi la carta dell’articolo 41 bis sugli espropri, che prevede che, se esistono aree private che in maniera evidente hanno una destinazione di uso pubblico, lo Stato, attraverso i suoi enti, può rientrarne in possesso, giustificandone l’uso pubblico attraverso un esproprio.

L’area di Baia Grande, vincolata già da tempo a parco, si estende per circa 5mila metri quadrati e racchiude un passaggio obbligato dell’anello del parco, che circonda il lago. Tutto però nasce nel 2018, quando fu firmato un protocollo d’intesa tra il Comune di Avigliana, L’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie e la società “I tigli del lago rotondo s.r.l.”, società proprietaria della baia sul lago Grande. I rapporti tra il privato e il Comune si sono poi fatti sempre più tesi, dopo che l’amministrazione e l’ente Parco avevano rifiutato un progetto di valorizzazione dell’area proposto dal soggetto privato, fino ad arrivare a quest’estate. Proprio ad agosto la società “I tigli del lago rotondo” aveva recintato l’ingresso a Baia Grande, di fatto impedendo ai turisti di entrare. Adesso l’amministrazione ha deciso di procedere con un secondo esproprio (il primo era avvenuto nel 1999-2001, ma non era andato a buon fine per delle irregolarità formali), che riporterebbe l’area, intestata al Comune nelle mappe catastali, in possesso del Comune di Avigliana, che però corrisponderebbe al privato 2,55 euro per metro quadro (12mila euro) più il risarcimento del bene, come previsto dalla norma. Si arriverebbe quindi a una cifra totale di 25mila euro, versati con un deposito alla Cassa depositi e prestiti.