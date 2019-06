Si toglie la vita a 18 anni lanciandosi dalla finestra della comunità per giovani che la ospitava

Tragedia a Volpiano. Una 18enne, originaria di Torino, ha scelto di togliersi la vita lanciandosi da una finestra. E’ successo ieri sera in una comunità che ospita giovani con problemi psichiatrici. La ragazza, a quanto pare, si è gettata nel vuoto nella sala comune per la televisione al secondo piano dell’edificio di via San Benigno, 126. Per lei non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo.

NEL 2016 UN EPISODIO SIMILE

Sul posto, per gli inevitabili accertamenti di rito, sono giunti i carabinieri del locale comando stazione: tocca a loro ora fare piena luce sull’episodio anche se non sembrano esserci dubbi che si sia trattato di un suicidio. Un episodio analogo era già successo, nel 2016, nella stessa struttura. Quella volta fu un ragazzo a togliersi la vita nello stesso modo.