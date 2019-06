Si tuffa nel Lago Grande e ha un malore: ragazzo di 16 anni rischia di annegare. Salvato dai vigili del fuoco

Momenti di paura, questo pomeriggio, sulle sponde del Lago Grande di Avigliana. Un ragazzo di 16 anni ha rischiato di morire annegato dopo un tuffo nello specchio d’acqua del Torinese.

E’ ANDATO IN ARRESTO CARDIACO

Il giovane ha avuto un malore mentre nuotava. A quanto pare è andato in arresto cardiaco. Sono stati i suoi amici a lanciare l’allarme. L’adolescente è stato soccorso e quindi recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, giunti sul posto in elicottero.Una volta trasportato a riva, è stato preso in consegna dal personale del 118 e quindi rianimato.

LE SUE CONDIZIONI SONO GRAVI

Caricato a bordo di un’ambulanza, il malcapitato è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Rivoli: le sue condizioni sono ritenute ancora gravi dai medici che lo hanno preso in cura.

OSPITE DEL CENTRO ACCOGLIENZA

Il sedicenne è un giovane extracomunitario di origini africane, ospitato nel centro di accoglienza per minori extracomunitari di “Casa Galambra” a Salbertrand (gestito dalla cooperativa Frassati): era venuto in gita al Lago Grande di Avigliana in compagnia did altri profughi, insieme all’accompagnatore. Sull’episodio indagano i carabinieri di Rivoli.