Sicurezza, Appendino: “Chiusura alle 21 dei minimarket etnici? Ci aiuterebbe nei controlli”

“Le ordinanze dei sindaci non sono sufficienti perché sono urgenti e in zone molto limitate per questo dove ci sono difficoltà grosse un intervento normativo è necessario date che dopo le liberalizzazioni i sindaci non hanno più la possibilità di governare in modo positivo lo sviluppo del territorio. Un provvedimento di chiusura ci aiuterebbe nei controlli“. Così a Uno Mattina la sindaca di Torino, Chiara Appendino, a proposito del provvedimento del Dl sicurezza che ipotizza la chiusura alle 21 dei minimarket etnici.

D’ACCORDO SUL PROVVEDIMENTO

“Sono d’accordo su un provvedimento che limiti l’orario di apertura alle 21, che intervenga sull’attività commerciale in quanto tale, non certo sull’etnia perché la questione non riguarda il soggetto non italiano che gestisce quell’attività – ha precisato Appendino – il punto è che ci sono attività commerciali che vendono bevande alcoliche dopo le 21 che creano disagio e problemi di ordine pubblico”, ha aggiunto.

ORA VEDIAMO L’EMENDAMENTO

“Ora dobbiamo vedere come è scritto l’emendamento che deve mettere al centro la qualità della vita dei cittadini nelle città dove ci sono difficoltà”, ha concluso Appendino ricordando che “la città in questi due anni e mezzo si è impegnata con ordinanze specifiche e anche una modifica dell’ordinamento di Polizia per intervenire sulle attività notturne molto spesso legate alla vendita di alcolici con ottimi risultati per la quiete pubblica”.