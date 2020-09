Sicurezza a casa e sul posto di lavoro, le soluzioni sono sempre all’avanguardia

Mai come negli ultimi mesi la sicurezza è diventata un tema cruciale ed è materia da esperti, come il personale di Gladio, che da più di vent’anni opera nel settore e propone prodotti innovativi, di sicura efficacia, testati per rendere la vita di tutti i giorni più facile e serena.

Soluzioni professionali per sistemi di sicurezza, con un occhio di riguardo per la domotica, ma anche per l’automazione e la videosorveglianza, puntando su marchi di eccellenza come Silentron. Ma anche termocamere per misurare la temperatura di singoli e gruppi di persone, assicurando così il pieno rispetto delle norme anti Covid-19. Apparecchi elettronici dedicati principalmente ad aziende e negozi con una serie di soluzioni adattabili alle specifiche esigenze dei singoli.

Lo staff di Gladio è sempre pronto e disponibile per servizi di consulenza, preventivi, forniture ed assistenza post-vendita. E grazie alla rete di rapporti costruita con i produttori nel corso degli anni è anche in grado di assicurare consegne rapide e riparazioni ove necessario.

GLADIO SMART HOME SECURITY, Strada San Mauro Torino.

Contatti: tel 011.3740863, info@gladiosecurity.com, pagina Facebook Gladio Smart Home Security.

Orari: da lunedì a venerdì 8.30–12.30, 14.30–18.30.