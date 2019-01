Sicurezza, centinaia di persone sfilano in Val Susa contro la nuova legge

Manifestazione, oggi in Val Susa, contro la legge sicurezza. Centinaia di persone hanno sfilato ad Avigliana per dire “no” alle nuove norme. In prima fila, con la fascia tricolore, tanti amministratori locali. All’iniziativa, organizzata dai Comuni di Avigliana e Vaie, da Anpi Valle Susa-Val Sangone, Chiese Valdese e Battista locali, Pastorale migranti della diocesi di Susa e Rete dei Comuni Solidali, hanno aderito i sindaci dell’Unione montana valsusina, oltre ad almeno 34 sigle tra movimenti, cooperative e organizzazioni del terzo settore.

NUOVE NORME IMPEDISCONO PROTEZIONE UMANITARIA

“Le nuove norme impediscono il rinnovo della protezione umanitaria da parte dei migranti che ne avevano diritto e che quindi genererà circa 60 mila irregolari in due anni – dicono i sindaci – Saranno le amministrazioni comunali, in totale solitudine e con pochi mezzi, a doversene far carico. Con il decreto, ci troviamo di fronte una legge dello Stato che discrimina l’uomo in base al luogo in cui è nato”. Il primo progetto piemontese di accoglienza diffusa e’ nato in bassa Val Susa e da anni i comune valsusina sono impegnati nell’assistenza dei migranti che cercano di attraversare il confine con la Francia.