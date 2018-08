Sicurezza: controlli della polizia nelle stazioni, 9 arresti

Si è conclusa la giornata di controlli straordinari condotta dalla polizia presso 10 delle principali stazioni ferroviarie italiane. Nove arresti, 35 indagati, 53 sanzioni amministrative elevate, 37 sequestri eseguiti e 10 allontanamenti in base alla normativa sul “daspo urbano” su un totale di 4.162 persone controllate: un bilancio incredibile.

UNA MAXI-OPERAZIONE

L’operazione “Summer clean station” ha coinvolto 700 agenti delle Questure e della polizia ferroviaria negli scali di Torino Porta Nuova, Milano Centrale, Genova P. Principe, Venezia Mestre, Bologna Centrale, Firenze S.M.N., Roma Termini, Napoli Centrale, Bari Centrale e Palermo Centrale, ed è stata disposta dal Capo della Polizia per innalzare ulteriormente il livello di attenzione rispetto alle infrastrutture ferroviarie, anche alla luce del maggior afflusso durante il periodo estivo. Per effettuare i controlli straordinari, la polizia ha impiegato unità cinofile ed ha utilizzato tecnologie all’avanguardia, come lettori ottici per i documenti e metal detector per le verifiche sui bagagli. Coinvolti anche gli enti locali.