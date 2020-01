Sicurezza: dal 1° febbraio vigilantes armati nei pronto soccorso di 4 ospedali di Torino

A partire dal prossimo 1 febbraio tutti i pronto soccorso dell’Asl di Torino potranno fare affidamento su un servizio di vigilanza armata. Lo ha disposto il commissario dell’Asl Città di Torino, Carlo Picco. La misura riguarda, in particolare, gli ospedali Maria Vittoria, Martini, Oftalmico e San Giovanni Bosco. E sarà garantita sette giorni su sette, 24 ore al giorno.

INCREMENTO FENOMENI AGGRESSIONE

La decisione, ha spiegato l’Asl in una nota, è stata presa dopo i recenti fatti di cronaca che hanno evidenziato un preoccupante incremento dei fenomeni di aggressione nei confronti degli operatori sanitari e degli utenti, “non più tollerabili”. Nell’Asl Città di Torino, nel 2019, il servizio prevenzione e protezione ha ricevuto dai dipendenti 87 segnalazioni di aggressione (verbale, fisica o comportamento minaccioso), contro le 67 dell’anno precedente (con un incremento del 30%).

RISPETTO NORMATIVA PRIVACY

“Dal 1° febbraio tutto il personale sanitario impegnato nei pronto soccorso lavorerà in condizioni protette e potrà gestire le emergenze in sicurezza, esprimendo il massimo della professionalità, con riflessi positivi anche sull’assistenza e sulla cura – afferma Carlo Picco – Oltre alla vigilanza armata, sempre al fine di potenziare la sicurezza degli ambienti di lavoro, stiamo rivedendo e potenziando i servizi di video-sorveglianza, nel rispetto della normativa in tema di privacy”.