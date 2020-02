Sicurezza negli edifici scolastici, il Ministero finanzia 11 appalti

C. M. -

Continua l’azione della Città Metropolitana di Torino nella programmazione degli interventi per la sicurezza negli edifici scolastici. A margine della manifestazione indetta dagli studenti a Torino per rivendicare edifici scolastici sicuri, l’Ente metropolitano ha ricordato le misure già adottate per garantire scuole efficienti e corrispondenti agli standard richiesti dagli stessi studenti.

A oggi sono trenta gli edifici scolastici in area metropolitana che sono, o saranno, oggetto degli undici appalti finanziati dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, per un totale di 8 milioni di euro. Soldi che fanno parte del “Decreto Fedeli” e che riguardano la messa in sicurezza dei solai dal fenomeno dello sfondellamento.

Già partiti i cantieri all’Istituto Moro di Rivarolo e all’Ubertini di Caluso, mentre gli altri partiranno a breve. Sono in corso di redazione i progetti esecutivi di quattro interventi sugli istituti Galilei di Avigliana, Dalmasso di Pianezza, Darwin-Romero di Rivoli e Porporato di Pinerolo, per una spesa di 13,1 milioni di euro, in gran parte finanziata dal Ministero dell’Istruzione nell’ambito del piano triennale dell’edilizia scolastica 2018-2020 e più precisamente per il 2018.

I lavori saranno aggiudicati entro il prossimo 30 settembre, fatta eccezione per l’intervento previsto all’istituto Dalmasso di Pianezza, la cui aggiudicazione è prevista entro il 30 dicembre. Per il 2019, invece, sono stati presentati otto progetti, per complessivi 16,2 milioni di euro. Finanziati gli interventi negli istituti D’Oria di Ciriè, Pininfarina di Moncalieri, Albert di Lanzo, Ferrari di Susa, Galilei-Ferrari di Torino e Alberti-Porro di Pinerolo. Le graduatorie sono state comunicate alcuni giorni fa dalla Regione Piemonte.

Nella prima parte di quest’anno, infine, saranno predisposte le gare per l’affidamento degli incarichi di progettazione finanziati dal Ministero dell’Istruzione e da quello delle Infrastrutture e Trasporti per 13 nuovi progetti definitivi per altrettante scuole.