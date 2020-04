Sicurezza stradale, arrivano i fondi: 60 milioni per decine di interventi

In Piemonte previsti 86 interventi, molti dei quali nel Pinerolese e in Canavese

Sessanta milioni di euro saranno investiti in Piemonte per la messa in sicurezza delle strade. Di questi, 8 saranno impiegati nel Torinese per risolvere vecchi problemi.

I fondi arrivano dal ministero delle Infrastrutture e nei giorni scorsi sono state registrate due convenzioni rispettivamente di 25 e 35 milioni di euro per sbloccarli definitivamente.

La prima riguarda un intervento unico, sulla SS 34 del Lago Maggiore, rivolto ai versanti della strada percorsa soprattutto dai frontalieri tra Italia e Svizzera. L’altra invece un maxipiano di 86 interventi che riguardano strade comunali e provinciali, così divisi: 14 nel Torinese per 8 milioni, 13 nell’Alessandrino per quasi 6 milioni di euro, 10 nell’Astigiano per oltre 3 milioni, 7 nel Biellese per oltre 2,5 milioni, 24 nel Cuneese per più di 8 milioni, 11 nel Novarese per quasi 2 milioni, 4 nel Verbano e 3 nel Vercellese entrambi per più di 2,6 milioni ciascuno.

