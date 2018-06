Sicurezza stradale, notte di lavoro per la municipale: 3 sequestri e una denuncia

Controllati 248 veicoli, 66 i verbali staccati. Un automobilista è finito nei guai per guida in stato d'ebbrezza

Nella notte appena trascorsa (tra domenica 17 e lunedì 18 giugno), gli agenti del reparto radiomobile della polizia municipale di Torino hanno effettuato controlli di sicurezza stradale sulle strade dei quartieri San Paolo, San Donato, Barriera di Milano e Aurora. Complessivamente sono stati controllati 248 veicoli: 66 i verbali staccati per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, uso del telefonino alla guida, mancata revisione, luci bruciate.

TRE I SEQUESTRI, UNA DENUNCIA

Tre i sequestri amministrativi (per assicurazione scaduta) e uno i fermi effettuati (per violazione dell’art. 207 del Codice della strada) nel corso dei controlli. Un automobilista, infine, è stato denunciato dai “caschi bianchi” per guida in stato d’ebbrezza.