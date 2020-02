Sierra Skye, la bionda che manda in tilt il web

Foto birichine e consigli su prodotti e look

Si chiama Sierra Skye, è bionda e ha un fisico mozzafiato. Soprattutto, è una modella e influencer – termine molto in voga negli ultimi tempi – dal seguito notevole: il suo profilo Instagram conta 4,2 milioni di followers.

I motivi di tanto successo sono evidenti agli occhi di tutti. Sierra è una biondina tutto pepe, nel senso che non si fa alcuno scrupolo a postare immagini birichine in lingerie, oppure in micro bikini.

Ma anche tante ragazze sembrano apprezzarla. Molto spesso, da brava influencer, la Skye dispensa infatti consigli e dritte su prodotti, abbigliamento e nuove tendenze che si rivelano molto utili.