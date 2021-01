Siete confusi? Avete ragione

Che giorno è… che colore è… Questo è il tempo di vivere Conteeeee… Riscriviamolo così Battisti, dai. Perché onestamente mi piacerebbe dirvi con sicurezza che giorno sia oggi, se sia giallo o arancione o vattelapesca, ma il fatto è che mi sono fatto prendere dal vortice di confusione che regna attorno ai nuovi provvedimenti del governo.

Il Dpcm di Conte è in vigore da domani, giorno in cui l’ordinanza del ministro Speranza ci porta direttamente in arancione. Quindi oggi siamo ancora gialli, mi dico. Però il passato decreto diceva che nei weekend tutte le regioni sarebbero state arancioni, ergo siamo arancioni. Invece no, perché vale l’ultima ordinanza del ministro, a decreto scaduto, dunque oggi siamo gialli. Ma di un giallo “rafforzato”, quindi quasi arancione.

Tutto chiaro no? Ma non pensiate di essere confusi solo voi, ieri lo erano parecchi anche nelle pubbliche amministrazioni. Bar chiusi o aperti? E le scuole? Ecco la grande domanda, perché l’apertura di lunedì era affidata alle Regioni, che hanno il potere di fare anche ordinanze più restrittive. Dubbi, incertezze, fino alla soluzione serale: gli studenti delle superiori torneranno in classe, alternati: metà in aula e metà a casa.

Problemi comunicativi di governanti e amministratori a parte, il “trucco” delle zone colorate è stato quello di modificare i parametri a partita in corso, per cui viviamo la contraddizione di vedere i dati di decessi e contagi in Piemonte migliorare, ma i verdetti romani ci colorano di arancione e ci catalogano a rischio alto. Evidentemente non siamo solo noi sballottati, ma anche chi dovrebbe tenere la barra del timone.

