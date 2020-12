Signora maestra, filtri i Feltri

Volete l’ennesima prova di come la sinistra manovri in Italia un fazioso filtro mediatico? Eccovela. Pietro Senaldi, direttore di Libero, pubblica la settimana scorsa uno scritto di Feltri padre in cui il buon Vittorio, parlando della ragazza violentata a Milano nell’appartamento del ricco Alberto Genovese (la famosa “terrazza sentimento”, dove tutte le modelle rampanti facevano a gara per essere invitate, e dove circolava la coca a vassoi) scrive che la ‘fanciulla’, prima di entrare nella camera da letto di un noto playboy cocainomane, avrebbe quantomeno dovuto porsi qualche domanda. Apriti cielo! La Boldrina legge e s’indigna: “Feltri è solo un vecchio porco sessista!”. Scrive subito un infuocato articolo (pieno d’insulti a Feltri padre), e lo spedisce al sito dell’Huffington Post, dove ha una rubrica. Mattia Feltri però rifiuta di pubblicarlo. Come direttore dell’HuffPost ne ha diritto. La Boldrina però s’infuria e lo denuncia alla maestra (leggi Ordine dei Giornalisti) per censura. Il Presidente dell’Ordine Verna (ex Rai3/Telekabul, ex Segretario Usigrai) che fa? Le dà ragione. E minaccia Mattia. Ma il colmo è che lo stesso compagno Verna aveva appena minacciato Senaldi per aver pubblicato il pezzo ‘sessista’ di Vittorio, quello che aveva fatto incazzare sora Laura. Per beffa, allora, Senaldi decide di pubblicare lui il pezzo della Bold-Erinni, che risulta essere solo un rancoroso j’accuse pieno di fregnacce. La gente legge, ridacchia, e tutto finisce lì. Tranne la dittatura mediatica rossa, di cui questa vicenda è un’ulteriore conferma. Se in Italia pubblichi una cosa contraria al Pensiero Unico, o rifiuti di pubblicarne una ligia al medesimo, finisci sotto inchiesta. Viva la libertà di stampa.

