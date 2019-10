Silenzio, si indaga

C’è qualcosa di strano nella magistratura italiana, oltre la sua politicizzazione. Un giurista adamantino come Piero Calamandrei, padre del Codice di Procedura Civile, scrisse che quando la politica entra per la porta della magistratura, la giustizia ne esce dalla finestra. Nel corso di questi ultimi cinquant’anni abbiamo visto quanto avesse ragione. Ma a irrompere dalla porta principale e a far scappare la giustizia oggi c’è soprattutto la corruzione. La recente indagine sul giudice Palamara, ex membro del Csm, presidente emerito dell’Anm, capo della corrente politico-giudiziaria Unicost, ha rivelato nelle sue intercettazioni un verminaio di abusi, falsi, favori, mercimoni, decisioni pilotate, assoluzioni prezzolate, persecuzioni su commissione, mercato di destinazioni fra le toghe. Una giustizia lottizzata e carrierista. Una corruttela che coinvolge tribunali e procure di mezza Italia. Una bomba, uno scandalo che avrebbe dovuto scatenare cortei, sit-in, fiaccolate e dimostrazioni di piazza, tempeste sui social, dibattiti e puntate intere nei talk delle Tv. Invece, dopo qualche titolo a luglio, è calato il silenzio. La magistratura indaga su se stessa, non disturbate. Non pretendete aggiornamenti, indiscrezioni, rivelazioni di segreti istruttori, insomma il solito arsenale della giustizia politicizzata. Qui si tratta di toghe corrotte, non di toghe rosse o nere. Siete in astinenza? Godetevi gli ultimi sussulti del processo Ruby: è un caso da manuale di come si possa eliminare un avversario politico per via giudiziaria, a costo di frugargli nelle mutande. Bunga bunga e Olgettine: quelli sono veri scandali…

collino@cronacaqui.it