Il silos del giardino perde acqua. Area giochi chiusa per sicurezza

«Ogni volta che piove forte il Fungo si trasforma in una fontana». A lamentarsi sono i residenti di Parella che, dopo il temporale dei giorni scorsi, si sono trovati il giardino del silos Smat in corso Telesio cintato con nastri bianchi e rossi. Da Smat fanno sapere che: «lunedì si effettuerà un intervento di manutenzione del serbatoio» e che «l’area verde è stata chiusa per motivi di sicurezza».

I cittadini, sostenuti dal comitato Torino Bcps, hanno infatti segnalato la caduta di calcinacci nel giardino. L’intervento di messa in sicurezza però stenta a partire per via dei ritardi di reperimento della scala per consentire ai tecnici Smat di raggiungere la cima della torre alta oltre 30 metri. «Abbiamo reperito la scala – spiegano da Smat – e lunedì l’area sarà interessata da lavori che dovrebbero concludersi in giornata». Sembra dunque un intervento di piccola portata quello predisposto dalla società pubblica verso la struttura, risalente agli anni Sessanta che nel tempo si è guadagnata un ruolo simbolico per Parella. I residenti del quartiere vorrebbero infatti che il loro amato fungo venisse maggiormente tutelato «con lavori che risolvano una volta per tutte i problemi di infiltrazioni».