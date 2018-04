Simeone affossa il Napoli, la Fiorentina consegna il tricolore alla Juve

Scudetto ormai in pugno per i bianconeri di Allegri

La Fiorentina dà una mano alla Juve nello sprint scudetto. Dopo la fondamentale vittoria di ieri sera a San Siro sull’Inter, Allegri e i giocatori bianconeri hanno potuto esultare davanti alla tv per la netta sconfitta del Napoli, travolto dai viola al Franchi.

Tre a zero il finale per i viola, trascinati da uno scatenato Simeone. Il Cholito prima propizia l’espulsione di Koulibaly all’8′, poi mette a segno le tre reti che condannano la squadra di Sarri e fanno volare quella di Allegri a +4, a 3 turni dal termine.

Al 34′ del primo tempo, al 17′ della ripresa e a tempo scaduto i minuti della tripletta dell’argentino. Per la Juventus, teoricamente, potrebbe essere scudetto già domenica prossima in caso di successo del Bologna e di concomitante vittoria del Toro al San Paolo. Dopo il gradito regalo dei rivali storici in maglia viola, hai visto mai che anche i granata…