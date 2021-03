Simona Ventura positiva al Covid, niente più festival di Sanremo per la conduttrice torinese

Simona Ventura è risultata positiva al Covid e dunque non potrà prendere parte al Festival di Sanremo dove era attesa come ospite. Lo ha comunicato in conferenza stampa Amadeus: “Peccato, sarà per la prossima volta. Ci tenevo e ci tengo ancora a fare qualcosa con lei”, le parole del direttore artistico della rassegna canora in merito alla conduttrice torinese.