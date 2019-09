S’improvvisano ladri d’auto e tentano di rubare una vettura del car-sharing: arrestato 19enne, denunciati due minorenni

E' successo a Torino, in via Marsigli

L’improvvisata baby gang degli “aspiranti” ladri d’auto resta a secco. Il più grande finisce agli arresti, i suoi due complici – due ragazzini di appena 14 anni – si beccano una denuncia.

IL TENTATO FURTO IN VIA MARSIGLI

E’ successo nella notte tra sabato e domenica scorsi, in via Marsigli, a Torino. Qui, infatti, l’insolito terzetto ha tentato, maldestramente e senza riuscirsi, di rubare una Fiat 500 del servizio di car-sharing Enjoy parcheggiata lungo il ciglio della strada.

SCATTA L’ANTIFURTO DELL’AUTO

Fortunatamente, l’antifurto della vettura è entrato in azione ed ha subito trasmesso il segnale di allarme alla centrale. L’intervento dei carabinieri è stato immediato.

BECCATI DAI CARABINIERI CON LE MANI NEL SACCO

Una volta sul posto, i militari si sono imbattuti nell’insolito terzetto di ragazzi i quali, dopo aver forzato lo sportello della 500 ed aver tentato inutilmente di collegare i cavi elettrici dell’avviamento, stavano cercando di spingere il veicolo.

AVEVANO TRASCORSO LA NOTTE IN DISCOTECA

Il più grande dei tre, un 19enne di origine slovena, residente a Grugliasco, è stato arrestato, per la coppia di minorenni è scattata la denuncia. A quanto pare il terzetto di amici era reduce da una notte passata in discoteca.