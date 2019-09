I sindacati e le aziende alleati per il lavoro. «Un patto che apre una nuova era in Italia»

L’obiettivo è lavorare assieme per favorire l’occupazione e il rilancio di un modello di lavoro più dignitoso nel Pinerolese. Ieri pomeriggio, nella sede della multiutility pubblica Acea, in via Canavesio, Cgil, Cisl, Uil e Cpe (Consorzio Pinerolo Energia), che raggruppa 67 aziende, hanno firmato il “Patto per il Lavoro”.

«Con il protocollo d’intesa siglato oggi non è esagerato dire che si apre una nuova era nel modo di intendere le relazioni industriali e sindacali in Italia» commenta Francesco Carcioffo presidente di Cpe e Ad di Acea pinerolese industriale. Cpe infatti era nata per mettere insieme le aziende e favorire iniziative di rilancio del territorio e dell’economia pinerolese: «Da aiutare l’economia ad aiutare il lavoro e i lavoratori, il passaggio dovrebbe essere naturale, ma spesso queste cose naturali non accadono».

Stavolta, però, i sindacati e Cpe hanno proseguito la strada intrapresa con l’accordo del 2017, che ai tempi si limitava a fronteggiare le crisi aziendali e che, a luglio, ha permesso di riassorbire in poco tempo quasi tutti i 55 esuberi della Freudenberg di Luserna San Giovanni. «L’obiettivo è creare nuovi posti di lavoro e favorire l’insediamento di nuove attività sul territorio» indica Vittorio Di Vito, responsabile della Cisl di Pinerolo. Mentre Maria Teresa Cianciotta, della segreteria regionale della Uil, ha ricordato «l’importanza di mettere al centro la persona e non farne solo più costo».

L’obiettivo è lavorare insieme per valorizzare le risorse del territorio, individuare i nuovi lavori utili alle aziende e formare le persone, collaborando con scuole e agenzie formative, «si crea così una regia condivisa che la politica non ha saputo esercitare per troppi campanilismi», conclude Andrea Ferrato, responsabile Cgil Pinerolo.