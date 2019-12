I sindaci sul treno: «Basta disservizi»

Si sono dati appuntamento ieri alle 8, alla stazione di Settimo, sindaci e assessori dei 10 comuni coinvolti dalla tratta Canavesana Chieri-Rivarolo per un flash mob di protesta. Insomma, l’aumento della velocità dei treni a 70 km/h, annunciata qualche giorno fa, sembra essere solo un piccolo “contentino”.

Su invito del primo cittadino di Chieri, Alessandro Sicchiero, hanno messo in atto un’iniziativa simbolica: un viaggio in treno, ciascuno salendo alla propria stazione, per poi ritrovarsi tutti a Settimo Torinese. Parliamo di una delle 10 linee peggiori d’Italia e lo resterà almeno per un altro anno. Lunedì 9 dicembre Trenitalia, infatti, sarebbe dovuta subentrare a Gtt nella gestione della linea SFM1 Pont-Rivarolo-Chieri. Così non sarà. Il tutto slitterà per un anno. Nel frattempo, quali investimenti saranno fatti? I pendolari continueranno a subire disagi e ritardi?

Sono queste le domande che hanno spinto gli amministratori dei Comuni di Cuorgnè, Volpiano, San Benigno, Rivarolo, Moncalieri, Chieri, Favria, Trofarello, Locana e Settimo Torinese a “scendere in piazza” o, per meglio dire, in stazione. All’iniziativa hanno preso parte anche Davide Gariglio, deputato membro della Commissione Trasporti, Alberto Avetta, consigliere regionale e membro della commissione trasporti della Regione, Marco Marocco, vicepresidente della Città Metropolitana di Torino. «Il tutto – spiegano – per testimoniare la vicinanza concreta degli amministratori locali ai pendolari e ai cittadini che da troppo tempo vengono quotidianamente penalizzati. E per pretendere un servizio decente e decoroso».

«Questo territorio, già penalizzato, non può più attendere: la “Canavesana” – commenta, poi, il sindaco di Settimo, Elena Piastra – è una tratta cruciale non soltanto per Settimo, ma per tutto il quadrante nord-est, dal momento che è l’unica linea per raggiungere buona parte dei comuni del Canavese. Per questo ci aspettiamo che gli investimenti promessi arrivino in tempi rapidi. L’aumento della velocità a 70 km/h da solo non può certo essere sufficiente».