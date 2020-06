Una riunione in piazza, davanti al Municipio, per parlare della questione Metro 2. Ventiquattro sindaci di Torino Nord si sono dati appuntamento oggi per sollecitare il Comune a non escludere la zona dal progetto dell’infrastruttura.

I primi cittadini hanno sottolineato l’importanza di espandere il progetto della Metro ai comuni della cintura nord, esponendo i loro punti anche alla sindaca Chiara Appendino, presente al presidio.