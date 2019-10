Sindaco contro la sosta selvaggia: arrivano controlli e multe salate

Parcheggi selvaggi e mancato rispetto del disco orario sono alcuni dei problemi che affliggono Cavour e riguardano soprattutto il centro storico, dove le vie sono più strette e ci sono numerose attività commerciali, che attirano clienti. Il Comune ha deciso di lanciare un avviso agli automobilisti che non rispettano le regole e nei prossimi giorni metterà anche in campo una serie di controlli stringenti per evitare irregolarità. Il sindaco Sergio Paschetta ha consegnato personalmente nei negozi del paese, una locandina che avvisa gli automobilisti e li invita al rispetto della cartellonistica stradale. «Ci ho messo quasi due giorni a fare tutto il giro ha dichiarato il primo cittadino -, ma è stata un’esperienza edificante, perché ho ascoltato anche le proposte dei commercianti e le loro considerazioni e ho trovato grande volontà da parte di tutti per dare una mano a migliorare Cavour». Questa linea di sensibilizzazione e, in parallelo, di controlli sistematici da parte della polizia municipale, è stata discussa e condivisa con l’associazione commercianti. Il sindaco ha spiegato che il primo passo non è fare multe, ma consentire agli automobilisti di apprendere la buona abitudine di rispettare le regole indicate sui cartelli stradali. In paese il tema della viabilità è uno di quelli che fa discutere ed è stato anche uno tra gli argomenti principali nell’ultima campagna elettorale per le elezioni comunali di maggio. Paschetta e la sua lista avevano promesso di metterci mano e di fare un riordino complessivo, «dopo anni di caos». Un altro strumento per raggiungere questo obiettivo sarà la Commissione viabilità, che ha già un suo regolamento e può essere istituita, ma che nell’ultimo mandato del sindaco Piergiorgio Bertone non era stata utilizzata. «La Commissione è composta da me e dai rappresentanti di maggioranza e minoranza e delle associazioni di Cavour – sottolinea Paschetta -. Sarà uno strumento utile per discutere assieme e per valutare le eventuali problematiche, individuando i possibili rimedi».