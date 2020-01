Il sindaco a Regione e Prefetto: «I lupi sono in mezzo alla case»

«L’anno scorso segnalavo un avvistamento vicino alle case, stavolta è diverso. Ci sono state quattro predazioni nel centro abitato, certificate dall’Asl To3, e c’è chi teme per la sua famiglia». Come a inizio 2019, il sindaco di Villar Pellice Lilia Garnier ha deciso di far sentire la sua voce al Prefetto di Torino, scrivendo una lettera indirizzata a lui e al vicepresidente della Regione Fabio Carosso.

«La situazione si è aggravata ulteriormente ed è molto critica» lamenta il primo cittadino della Val Pellice, che da anni se la vede con il problema del lupo, che colpisce le greggi dei pastori. Non solo più quando si trovano in alpeggio. «Se si trattasse di negozi in centro a Torino, danneggiati due o tre volte l’anno, immagino che si sarebbe già mosso qualcosa. Invece per noi niente» contesta con forza Garnier.

Stavolta lei non si è mossa in difesa dei “suoi” pastori e nemmeno per segnalare lupi a spasso per il paese, che preoccupano i residenti. Stavolta il predatore ha colpito vicino le case e l’ultimo episodio risale alla notte tra il 7 e l’8 gennaio, quando a finire vittima dei morsi del lupo è stata una capretta compagna di giochi di due bimbe, che viveva in giardino, in borgata Teynaud, e nemmeno le recinzioni sono riuscite a salvarla.

«Ho parlato con la mamma delle bimbe, Giorgia Depetris, e mi ha raccontato preoccupata come le sue figlie spesso fossero vicine alla capretta per giocare con lei. Se anche in quel momento lo fossero state, le conseguenze potevano essere drammatiche e ora lei ha paura per la sua famiglia». Nel suo ricorso al Prefetto e al vicepresidente della Regione c’è una richiesta di sostegno: «Come sindaco sono lasciato da solo di fronte a questa emergenza e non ho gli strumenti per poterla fronteggiare. Ci devono aiutare».