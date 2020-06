Il sindaco rovista tra i rifiuti e trova il nome di chi inquina

Sacchi neri abbandonati, vicino alle isole ecologiche per la raccolta differenziata. Una situazione che ha portato il sindaco di Collegno, Francesco Casciano, nella mattinata di domenica, a diventare investigatore e capire chi avesse gettato lì quei rifiuti, nella zona di corso Francia, all’altezza del Villaggio Leumann. Il primo cittadino, in zona con il suo cane per una passeggiata, ha iniziato a controllare quei sacchetti. Uno per uno. Rifiuto per rifiuto. Per capire come e perché qualcuno, nelle ore precedenti, li avesse gettati in una zona piuttosto trafficata.

E controllando ogni rifiuto, ecco spuntare la traccia fondamentale per risalire ai trasgressori: dei documenti. E così, Casciano ha chiamato le guardie ecologiche che hanno poi proceduto con i verbali del caso e con le denunce.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++