Il sindaco si arrende e lascia, già nominato il commissario

Il sindaco di Castellamonte, Pasquale Mazza, si è arreso. L’amministratore della cittadina altocanavesana nel pomeriggio ha rassegnato le dimissioni e nel consiglio comunale, in serata, ha ricevuto la sfiducia da parte dei consiglieri. La legge ora prevede che ci sia un breve “interregno”, con il Comune affidato ad un commissario – Silvana Coviello, nominata ieri dal prefetto – fino al prossimo appuntamento elettorale previsto, ma non ancora fissato, per l’autunno prossimo.

Mazza ingoia così il boccone amaro di una fine anticipata dopo poco più di tre anni di mandato, ma soprattutto dopo aver perso uno dopo l’altro ben 4 membri della propria maggioranza, ed è proprio ai “ribelli” che il primo cittadino dimissionario invia i suoi ultimi strali: «I fuoriusciti della nostra squadra avrebbero dovuto lasciare il posto ad altri – ha detto Mazza in consiglio – dovevano dare le dimissioni se non avevano più voglia di stare in maggioranza. Invece a dimettermi sono io per dimostrare che non ci sono accordi sotto banco e non sono attaccato alla poltrona».

«I cittadini si esprimeranno già questo autunno proprio perché abbiamo a cuore la città. Non è possibile trovare una maggioranza alternativa. Avremmo voluto fare molte altre cose – ha aggiunto Mazza – ma dobbiamo interrompere la nostra esperienza, lo spiegheremo alla città punto per punto. Abbiamo fatto degli errori anche a causa dell’inesperienza iniziale. A chi oggi ci chiede di andare avanti rispondiamo con amarezza confermando che, numeri alla mano, non è possibile. Abbiamo bisogno del sostegno pieno e per questo non temiamo il ritorno alle urne, consci di essere stati lontani dalla perfezione ma di esserci sempre impegnati per il bene della nostra città».

Soddisfazione dalle varie minoranze che contemporaneamente hanno già cominciato la campagna elettorale per un’alternativa al sindaco uscente.