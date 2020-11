Singo, rinnovo vicino: firmerà fino al 2025

È praticamente un’operazione conclusa, di quelle da “manca solo l’annuncio”: Wilfried Stephane Singo e il Toro proseguiranno insieme. Sulla carta, anche oltre il 2022, l’attuale linea che segna la scadenza del suo contratto in essere. Ormai, infatti, c’è l’accordo totale su un prolungamento che dovrebbe essere su base biennale con opzione per il terzo anno, dunque è come se l’ivoriano allungasse il legame con il club di via Arcivescovado fino al 2025. E, inevitabilmente, lieviterà verso l’alto anche il suo ingaggio: fino a pochi mesi guadagnava 30mila euro, ora è arrivato intorno ai 200mila, il prossimo sarà quello di raddoppiare l’attuale cifra percepita. Un’operazione in prospettiva a tutti gli effetti, con il presidente Cairo che ha voluto blindare il suo talento dopo che aveva già cominciato a ricevere le prime richieste. Su tutti, ci aveva provato il Red Bull Salisburgo, ma nemmeno un assegno da cinque milioni di euro aveva fatto vacillare i dirigenti.

