L'uomo, Laurent Radici, 44 anni, ricoverato all'ospedale Giovanni Bosco, resterà sotto osservazione per le prossime ore

Lo scorso 10 gennaio l'agguato a San Giorgio Canavese. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del raid

E’ stata dichiarata dai medici la “morte cerebrale” per Laurent Radici, il sinti 44enne rimasto ferito il 10 gennaio scorso da un colpo di pistola al volto nel cortile della sua abitazione a San Giorgio Canavese.

COLPITO SOTTO IL MENTO

L’uomo, ricoverato all’ospedale Giovanni Bosco, a Torino, resterà sotto osservazione per le prossime ore. Radici è stato raggiunto sotto il mento da un proiettile di piccolo calibro. Sono in corso le indagini per risalire agli autori dell’agguato.