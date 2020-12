I sinti in galera e ai domiciliari ma col reddito di cittadinanza

Alcuni di loro sono in galera, altri ai domiciliari e chi non ha problemi con la legge è proprietario di immobili, automobili e terreni. Tutti però sono accomunati da un particolare: percepivano il reddito di cittadinanza. Ovviamente senza averne alcun diritto.

A scoprirlo sono stati i carabinieri della compagnia di Moncalieri, nel corso di controlli nei confronti di alcune famiglie sinti residenti sul territorio. Le verifiche hanno permesso di scoprire una serie di irregolarità relative alla richiesta del reddito, in conseguenza delle quali sei persone – tra cui una intera famiglia di padre, madre e figlio – sono state denunciate per la violazione del relativo decreto legge. In caso di condanna, rischiano dai 2 ai 6 anni di carcere.

Secondo quanto è stato accertato dai carabinieri, i sinti avrebbero percepito illecitamente il reddito di cittadinanza inoltrando all’Inps false dichiarazioni.

