Sirigu e la Nazionale per ritrovare serenità. «Do tutto per il Toro»

Sperimentale ma molto reale. Perché in attesa di rimettere in campo i titolari, o meglio quello che è rimasto dopo che la rosa è stata decimata dalla pandemia, l’Italia questa sera sarà in campo a Firenze contro l’Estonia per una partita che conta giusto per il ranking internazionale e per il debutto assoluto di Bubu Evani sulla panchina.

Anche Roberto Mancini ha pagato il conto al contagio, tocca al suol vice: «Sarà una grandissima emozione, non avrei mai immaginato succedesse e avrei preferito che ci fosse qui Roberto, sia per la sua salute che per il fatto che tutto lo staff e la squadra ha bisogno di lui». Un discorso che si ricollega con la polemica innescata dai club sull’inutilità di questi impegni, specie in un periodo come questo: «Non entriamo in polemica con i club, facciamo con quello che riusciamo ad avere.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++