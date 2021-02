Sirigu, l’Euro2021 è a rischio. L’ultimo rivale si chiama Perin

Dai punti conquistati grazie a Sirigu ai punti persi per colpa di Sirigu: la parabola discendente del portiere ha subito una nuova impennata verso il basso dopo Bergamo. Tre gol sui quali l’estremo difensore granata è tutt’altro che esente da colpe, anche se la Lega ha deciso di assegnare a Gosens la marcatura del momentaneo 2-0 e togliere l’autogol al 39 del Toro. E, sui social, i tifosi continuano a dividersi, tra chi non dimentica le parate che permisero una buona fetta di salvezza durante la scorsa stagione e chi, invece, vorrebbe voltare pagina. Ma ciò che conta è il pensiero di Nicola, il tecnico non ha il minimo dubbio sulla posizione dell’estremo difensore: «È un signor portiere e gode della mia incondizionata fiducia, riesce ad avere la capacità di darci la giusta personalità» il commento dell’allenatore dopo le ombre al Gewiss Stadium. Nessun rischio di un ribaltone come accaduto durante l’era Giampaolo, che per due gare consecutive puntò su Milinkovic-Savic: anche contro il Genoa, la porta granata sarà affidata a Sirigu..

