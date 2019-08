Siringhe e rifiuti lungo la ferrovia: l’ex Brocasson invasa dai tossici

Involucri, siringhe e pipe per il crack davanti alle panchine, a due passi dalle case dei residenti che si affacciano su piazza Rebaudengo. L’area Brocasson, tra via Boccherini e corso Grosseto, sembra diventata una narcosala a cielo aperto, tra cantieri ancora abbandonati e un parco che i disperati utilizzano per bucarsi lontano da occhi indiscreti. Qui i problemi, in Barriera, non mancano di certo. Come sanno bene le famiglie che vivono nelle piccole palazzine che costeggiano il parco Sempione e il cantiere del passante ferroviario. Le grate alle finestre, del resto, parlano da sole. «La gente – rivela una signora – viene spesso importunata dai tossici che bazzicano da queste parti».

Il varco aperto sul ponte di corso Grosseto è uno dei “passaggi segreti” Anche se il rischio di cadere e farsi male c’è. Poi una volta dentro l’area che attende il via libera ai lavori nessuno ti vede più. Ma qualche disperato, che non ha voglia di scavalcare l’inferriata, trova riparo anche sulle panchine, dove l’erba è di nuovo molto alta. Una pipa per fumare il crack, con tanto di stagnola al posto del tappo, è stata abbandonata tra i ciuffetti. Con il pericolo che qualche bambino possa toccarla.

Una vergogna, anche per il consigliere della Lega della Circoscrizione 6, Enrico Scagliotti, autore di un sopralluogo. «L’ex Brocasson – denuncia Scagliotti – necessita di controlli. Da una certa ora in poi è quasi impossibile avvicinarsi a quel parco». Inoltre l’attesa dell’ok per i lavori dell’ultimo lotto del viale della Spina rende il via vai dei disperati quasi una formalità. Tenendo conto che in molti accedono da via Breglio, dove uno degli ingressi della stazione (ancora ai box) è stato ampiamente trasformato in una narcosala. «Il quartiere non ne può più – conclude Scagliotti – e ci auguriamo che si intervenga chiudendo almeno i varchi».