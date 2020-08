Sistema elettronico in tilt per un guasto. E l’anagrafe chiude alle 10 del mattino

Ancora disagi in via Giulio. E per gli sportellisti “c’è il blocco totale delle linee”

Mesi di attesa per poi ritrovarsi, alla vigilia di Ferragosto, con un pugno di mosche in mano. È quanto è successo ieri mattina a un gruppo di torinesi che, previo appuntamento, si è recato all’anagrafe centrale di via Giulio per fare la carta d’identità elettronica. Dopo alcuni minuti di attesa era chiaro che c’era qualcosa che non andava: i computer erano fuori uso e alle 10 il cancello dell’anagrafe si è chiuso e le persone sono state mandate a casa.

«C’è stato un guasto hardware al nodo di rete centrale del data center Csi – spiega tecnicamente l’assessore con delega all’Innovazione Marco Pironti -. Ci stiamo lavorando dalla scorsa notte. È un problema che non riguarda solo l’anagrafe, ma anche gli altri servizi dell’Ente e si allarga alla Regione e alla Città Metropolitana».

