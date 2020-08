Sistema fognario ancora in tilt: Borgo Dora finisce sott’acqua [FOTO E VIDEO]

È bastata una mezz’ora di maltempo e via Borgo Dora, nel tratto compreso tra l’Arsenale della Pace e largo Borgo Dora, è subito finita sott’acqua. Il violento acquazzone che si è abbattuto ieri pomeriggio sulla città di Torino ha mandato in tilt il nuovo sistema fognario, i cui lavori (non ancora terminati) sono partiti giusto un anno fa. I tombini non hanno retto all’urto e dal civico 26 al 34 l’acqua ha fatto quello che voleva, invadendo anche i ristoranti. Dal cinese “La Fiorita”, al civico 30, passando per la trattoria Valenza, a due passi dal palazzo al numero 38 comprato dall’ex calciatore del Toro, Antonio Comi, oggi direttore generale della società granata.

«Ce la siamo vista brutta – racconta un testimone -, con trenta centimetri di acqua che hanno rovinato la giornata ai commercianti. Al ristorante cinese la gente era letteralmente imprigionata, abbiamo dovuto aspettare che defluisse».

Solo dopo le 17 la situazione ha cominciato a tornare alla normalità. Ma per residenti e frequentatori della zona c’è già un colpevole: la strozzatura all’altezza del civico 34, nel punto in cui i cantieri non sono ancora terminati. «È un discorso che va avanti da anni – spiega l’Amico Reporter Giancarlo Cristiani, autore di alcuni scatti -. Ogni volta che piove forte a Borgo Dora si presenta sempre il rischio di un allagamento. Tanto che ci vorrebbe un canotto per uscirne sani e salvi». Solo chi ha lo scalino tra il ristorante e l’acciottolato si è salvato dal diluvio, per tutti gli altri quello di ieri è stato un pomeriggio di passione.

Il sistema fognario, costato un occhio della testa (si parla di 2 milioni), continua a preoccupare il quartiere.

«Sono stati fatti parecchi lavori nell’ultimo anno – racconta Simone Gelato per conto dell’associazione commercianti del Balon -, ma non possiamo ancora scrivere la parola fine. Sicuramente rispetto al passato è già migliorato molto, ora attendiamo fiduciosi la delibera sugli ultimi cantieri».

