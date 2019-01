Sistema Srl – Scaffali e soppalchi Lavorare in ordine migliora la giornata

Avere un magazzino in ordine significa lavorare bene, non perdere materiale e soprattutto non perdere tempo. E, per quanto riguarda un’abitazione privata, tutto ciò rappresenta comfort e la possibilità di vivere in maniera intelligente il proprio spazio. Per ogni soluzione di questo tipo, c’è Sistema Srl che da oltre trent’anni si occupa con professionalità e innovazione di magazzinaggio aziendale e dal luglio 2017 si trova in corso Francia 280 a Collegno. Tra le proposte più utili spiccano i soppalchi per box auto con elementi metallici che ne compongono la struttura modulare personalizzabili a seconda delle dimensioni e con la possibilità di aggiungere uno o più pianali di carico intermedi, sotto il soppalco appena sopra il cofano del veicolo. L’apertura centrale permette con l’ausilio di una scala di mettere e togliere materiale sul soppalco senza doverci salire. Da Sistema Srl si trovano inoltre scarpiere, mobili metallici per balcone e tutto ciò che serve a riorganizzare gli spazi interni ed esterni di casa.

Indirizzo: Corso Francia 280, Collegno

Telefono: 011.4152560

Orario: 9-12,30; 14,30-19; sabato 9,30-12,30

Sito internet: www.sistemacollegno.it

email: info@sistemascaffalature.it