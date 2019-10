Il sistema per trasportare il sacco è ingegnoso, ma qualcosa va storto

Il sistema escogitato da questi muratori per trasportare il sacco al primo piano è senza dubbio ingegnoso. Piuttosto che caricarlo sulle spalle oppure fare un lungo tragitto, cosa c’è di meglio di un ardito contrappeso per velocizzare il tutto?

Dopo aver legato il sacco, uno degli operai sale in cima alla scala per poi gettarsi su. Il sacco, in effetti, sale su con rapidità e senza alcuno sforzo…ma qualcosa va storto, visto che centra in pieno la barriera, si apre e fa rovesciare tutto il cemento in strada.