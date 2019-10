SISTEMACASE – CLASSICO O MODERNO? LA SOLUZIONE IDEALE È QUI

Se la casa è il nostro primo rifugio, gli infissi, i serramenti, le porte e tutto quello che rende indimenticabili gli ambienti deve essere un prodotto di qualità, durevole nel tempo e garantito anche per il rispetto degli standard. Tutto quello che SistemaCase applica con rigore da anni e per questo è diventato un punto di riferimento reale nel settore non solo per i torinesi.

Efficienza energetica, isolamento acustico, sistemi di apertura, incentivi fiscali e le detrazioni, garanzie, Tutti aspetti nei quali SistemaCase è leader. Produce in proprio, con i suoi artigiani, tutti i serramenti in alluminio. Il resto invece, a cominciare dagli infissi standard e su misura, anche in legno e Pvc è una carrellata del meglio presente sul mercato. Infissi in Pvc, porte blindate Dierre, porte per interni, portoncini in Pvc, tende, infissi in legno, persiane in alluminio, verande, tapparelle avvolgibili, zanzariere su misura, grate di sicurezza, porte basculanti.

I preventivi sono gratuiti e personalizzati, fissando solo un appuntamento con il personale. Inoltre periodicamente sono diversi gli articoli in promozione, con prezzi assolutamente concorrenziali. L’assistenza è gratuita e soprattutto c’è la garanzia del sistema di posa a marchio Posaclima. In più SistemaCase è recensibile su Google e ha ottenuto un grandissimo riscontro da parte dei suoi clienti, sintomo di attenzione ma anche di affidabilità.

SistemaCase, via Entracque 7 Torino.

Telefono: 011.3727287.

Orari: lunedì-venerdì 9-19, sabato 9-13.

Sito internet: www.sistemacaseinfissi.com