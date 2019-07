I siti No Tav: “Ci saranno problemi di ordine pubblico, Conte non conosce la nostra determinazione”

Il sì di Conte alla Torino-Lione non spegne gli ardori dei No Tav. Su siti e portali web vicini al Movimento, infatti, è comparsa una nota critica nei confronti del premier, in cui si annuncia l’intenzione di continuare la battaglia contro l’opera. Una nota che fa aumentare la preoccupazione in vista della manifestazione contro il Tav prevista per sabato.

“Conte dimostra di non conoscere la determinazione dei No Tav“, si legge nel post a proposito del controverso sì del premier all’infrastruttura. “Non sa quanto costerebbe, non lo sa nessuno, ma sa perfettamente che il debito pubblico aumenterebbe, sa che creerà un problema di ordine pubblico e sa che la Torino-Lyon non serve a nulla”.

Anche lo storico leader No Tav Alberto Perino è caustico: “La decisione di Conte non cambia niente dal punto di vista della tensione in Valle, visto che c’è sempre stata. Voglio dire però a tutti: facciano attenzione perché se pensano di inasprire le sanzioni e la repressione fanno un grande errore. Se vogliono fare dei martiri in Valle si ricordino che i martiri possono essere molto pericolosi”.