I SITI WEB, DALLA SICUREZZA ALLA PRIVACY: LE NORMATIVE

Cresce l’uso di Internet: i parametri di affidabilità di un sito

Internet è ormai a portata di tutti: qualche dato in merito

Il fatto che Internet sia diventato ormai un fenomeno sempre più diffuso e partecipato, ha portato al centro dell’attenzione anche tante questioni di vario genere ad esso collegate, come quelle connesse alla sicurezza dell’utente e alla privacy. Sì, perché l’utilizzo del web per i vari aspetti della vita quotidiana registra un’attenzione sempre maggiore, indipendentemente dal luogo di riferimento, dall’età, dalla professione e dalla scolarizzazione degli utenti. I dati registrati e diffusi all’interno delle varie ricerche di settore confermano infatti una partecipazione alla Rete piuttosto variegata e diffusa.

Secondo i recenti dati dell’ISTAT in riferimento all’anno 2019:

si attestano a oltre 38 milioni le persone dai sei anni in su che hanno navigato sul web almeno una volta all’interno di un arco temporale di tre mesi

si è verificato un aumento di famiglie connesse alla Rete che, in punti percentuali, è passato dal 51,3 al 53,5 per cento dal 2018 al 2019

rappresentano il 69,7 per cento della popolazione – al momento della ricerca – i naviganti che si collegano quotidianamente a Internet

il 29 per cento degli utenti compresi tra i 16 e i 74 anni di età ha elevate competenze in materia digitale.

La questione sicurezza: alcuni aspetti importanti da considerare

L’accesso crescente al web, per i più svariati settori, che partono dal commercio elettronico e arrivano all’intrattenimento – anche in forma di adesione e partecipazione ai social network – impone delle considerazioni connesse alla privacy e alla sicurezza dell’utente, le quali coinvolgono svariati soggetti, dai gestori dei siti all’utente stesso fino alla normativa di settore e, a monte, al legislatore. In questa direzione, ecco alcuni aspetti particolarmente importanti per la sicurezza informatica, partendo da uno dei soggetti coinvolti dalla rivoluzione digitale, ovvero i gestori del sito:

Privacy e trattamento dei dati personali – direttamente connessi alla struttura delle form di contatto e ai collegamenti dei siti con le pagine social aziendali, che devono essere limitati alle finalità aziendali perseguite, nella tutela finale dei dati personali –

– direttamente connessi alla struttura delle form di contatto e ai collegamenti dei siti con le pagine social aziendali, che devono essere limitati alle finalità aziendali perseguite, nella tutela finale dei dati personali – Redazione di informazioni sulla privacy stessa dell’utente e sulla cookie policy – da redigere tenendo conto dei parametri normativi di riferimento, come ad esempio il Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e il provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 229/2014 –

– da redigere tenendo conto dei parametri normativi di riferimento, come ad esempio il Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e il provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 229/2014 – Gestione del consenso rispetto al trattamento dei dati personali

rispetto al trattamento dei dati personali Obbligo di inserimento dei dati societari, come si evince anche dall’art. 2250 del Codice Civile

In merito a quest’ultimo punto, va detto che alcuni importantissimi dati di riferimento di un’azienda che possiede un sito web vanno di solito inseriti in fondo alla pagina (footer) o in un link facile da aprire. Questo vale per la ragione sociale, per la partita IVA e il Codice Fiscale, ma anche per altre informazioni connesse alla natura dell’attività.

Nel caso delle licenze e delle autorizzazioni, ad esempio, è importante indicarne il possesso, tenendo conto del ruolo delle autorità di competenza. Si pensi ad esempio all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ente pubblico italiano che svolge un’attività di controllo su produzione, distribuzione e vendita di tabacchi, oltre a regolare, come si sa, le attività di gioco. Per questo motivo i casino online sicuri con licenza ADM sono gli unici affidabili per l’utente che sceglie questo tipo di attività, e il numero della relativa licenza deve essere riportato sul sito. Allo stesso modo, pensando all’e-commerce, sempre in relazione al ruolo dell’Agenzia, chi vende prodotti come le sigarette elettroniche, anche via web, deve avere e riportare online l’autorizzazione dei Monopoli di Stato.

I maggiori rischi del web nel 2020: come difendersi

Come si è detto Internet ormai è un’attività quotidiana per la gran parte delle persone: pare infatti che il tempo medio speso sul web sia di oltre 6 ore quotidiane. Purtroppo a volte, come attestano alcuni casi di cronaca, è necessario fare attenzione ai pericoli del web, e proprio a questo proposito, lo stesso Internet fornisce delle indicazioni utili su come difendersi dai rischi maggiori della Rete, spesso tratte dai vademecum della polizia postale o di altre fonti accreditate.

Se tra i rischi del 2020 ci sono il phishing e i deep fake, è pur vero che alcuni accorgimenti possono ridurre notevolmente il rischio di incappare in spammer e hacker. Importante è, sempre e comunque, aggiornare il pc – o il proprio dispositivo mobile di connessione – con gli adeguati antivirus, evitare di aprire messaggi sospetti ricevuti via mail o tramite app di messaggistica, evitare di diffondere password e codici personali. In caso di acquisti effettuati via web, meglio usare carte ricaricabili e, oltre a controllare l’affidabilità del sito, verificare la presenza di recensioni positive sullo stesso da parte degli altri utenti della Rete.