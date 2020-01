Sitora Banu, la russa che fa perdere la testa agli sceicchi

Da qualche tempo si è trasferita stabilmente in Qatar. Evidentemente, al rigore della sua terra d’origine – la Russia – preferisce il caldo e la tranquillità della penisola arabica, per non parlare dei lussi di una moderna capitale come Doha.

E non sono pochi gli sceicchi che hanno perso la testa per lei. Del resto, Sitora Banu non è certamente una ragazza che passa inosservata. Soprattutto se va in giro con gli abitini e i costumini succinti e nelle pose che tempestano il suo profilo Instagram.

Recentemente gratificata dalla copertina dell’edizione australiana di Fhm, Sitora Banu è una modella ambita dai marchi più in voga del momento. Le sue curve da urlo, del resto, sono l’ideale per valorizzare ogni tipo di capo.