«Situazione intollerabile, procedere al più presto»

«Non è tollerabile che a Torino ci sia un bene patrimonio dell’Unesco degradato e abbandonato a sé stesso. La nostra intenzione è procedere alla messa in regola del complesso».

Annunciando di aver catturato il piromane della Cavallerizza, il questore di Torino Giuseppe De Matteis non ha usato mezze parole per sottolineare il degrado e l’abbandono in cui versa il complesso di via Verdi. Un’analisi tagliente, suffragata dalle immagini che scorrevano alle sue spalle che mostravano lo stato degli interni dell’edificio occupato.

Parole dure rivolte, pur senza nominarla, a quella che evidentemente è ritenuta la vera responsabile di una situazione esplosiva: la politica, che ha primo permesso e poi tollerato l’occupazione abusiva.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI