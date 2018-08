Skassapanza – Pizze e hamburger su misura nello strepitoso nuovo locale

Il primo esperimento in via Pasquale Paoli 54 ha subito colto nel segno e da tre anni è uno dei locali più frequentati in Torino. Così il 29 giugno scorso Skassapanza ha aperto un nuovo locale in piazza della Repubblica 1: vista spettacolare nel centro storico di Torino, che di giorno gode anche del dehors sotto i portici e la sera si allarga anche in quello che dà sulla piazza per un totale di circa 250 posti, ma soprattutto un’idea vincente. Perché Skassapanza è hamburgeria, gastronomia, pizzeria e rosticceria tutto insieme, con la possibilità per ogni cliente di costruirsi il menù a sua immagine e somiglianza.

Il menù infatti è personalizzabile al cento per cento, perché ognuno può mangiare quello che vuole e farselo cucinare come vuole. Partiamo dagli hamburger: si sceglie il pane, tra una decina di possibilità diverse compresi quelli con quinoa, cereali, olive verdi, di Altamura tutti sfornati dallo staff del locale, e poi si fanno gli abbinamenti. Quasi una trentina di carni, da quelle classiche di vitello (compresa fassona, chianina e scottona) al pollo e tacchino ma anche cervo, cinghiale, bisonte, canguro, agnello), tutte di primissima qualità, il pesce, gli extra a cominciare da mozzarella, cipolla, toma, gorgonzola, affettati, ’nduja e molto altro, le salse preparate in casa. Stesso discorso per la pizza romana, la pizza in teglia e al padellino, le farinate e per i panini vegani.

«Ma abbiamo anche tanti tipo di pasta fresca, una frittura di pesce di primissima scelta, molte altre stuzzicherie. Ecco perché Skassapanza è ideale per ogni occasione, anche per feste e cerimonie»,

spiega Fulvio Castellaro che insieme a Vito, Paolo, Enzo e Alessandro è l’anima dei due locali. Il consumo è in loco, da asporto e presto anche in piazza Della Repubblica partirà la consegna a domicilio. Orari 12-15.30 e 18.30-24.

Contatti: 011.0868548.