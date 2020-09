Slalom tra i pali e corsie strette per la ciclabile della discordia

Non smette di far discutere la nuova ciclabile Torino-Collegno, tra corsie troppo strette e pali della luce nel bel mezzo della pista. I lavori su strada antica di Collegno, iniziati fino a corso Marche e ripresi appena qualche giorno fa dopo un lungo stop, prevedono la realizzazione di una pista a doppio senso di marcia fino a via Pietro Cossa e la prosecuzione del tracciato fino a piazza Bernini. L’intervento però, come si vede dalle immagini, ha ridotto notevolmente l’ampiezza della carreggiata stradale, lasciando poco spazio per l’uscita degli automobilisti dalle vetture.

«Così la gente rischia di essere investita e salteranno portiere e specchietti» affermano dal comitato spontaneo Parella Sud-Ovest che ha misurato la larghezza della strada e della ciclabile. «Per la pista a doppio senso è stato previsto appena 1 metro e 60, mentre secondo il regolamento dovrebbero essere 2.50». Inoltre, nel tratto compreso tra la rotonda di strada antica di Collegno e corso Marche, sono rimasti i pali della luce nel bel mezzo della ciclabile (segnalati da rombi disegnati sull’asfalto) e i ciclisti sono costretti a compiere pericolosi slalom e a invadere lo spazio per i pedoni. «La corsia pedonale – spiegano i residenti – è stata ridotta a meno di un metro e in alcuni tratti scende sotto i 60 centimetri, con tanto di vegetazione che spunta sul marciapiede».

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++