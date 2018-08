Slot abusive e munite di telecomando: maxi multa per imprenditore cinese

Gli agenti della guardia di finanza hanno scoperto una sala giochi non autorizzata a Brusasco

Una pesante multa di 115mila euro è stata comminata al gestore di un bar di Brusasco, piccolo comune del Torinese non lontano da Chivasso: si tratta di un imprenditore di origini cinesi.

Gli agenti della guardia di finanza, durante un controllo, hanno scoperto che lo stesso, 25 anni e residente in provincia di Novara, aveva collegato alcune slot abusive a un piccolo telecomando a distanza in modo da disattivarle in caso di controllo improvviso.

Le slot erano posizionate in una stanza sul retro del bar, abitualmente chiusa e accessibile solo ai clienti più fedeli e affezionati. Tutte le macchine erano prive di autorizzazioni e non collegate alla rete dei Monopoli di Stato e sono state sequestrate, insieme naturalmente al telecomando.