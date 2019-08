Slot machine, nel Pinerolese controlli e multe per oltre 60mila euro

Controlli della guardia di Finanza in tutto il Pinerolese. Le fiamme gialle di Pinerolo hanno passato al setaccio bar e sale giochi dotate di slot machine, identificando una trentina di persone.

Il mancato rispetto degli orari e della distanza da luoghi sensibili, imposti dal Comune di Pinerolo agli esercizi commerciali dotati di slot, è costato al titolare di un centro scommesse una sanzione amministrativa di alcune migliaia di euro.

È andata peggio al titolare di una tabaccheria del centro storico di Pinerolo, che offriva ai clienti la possibilità di cimentarsi con giochi solo apparentemente leciti. In realtà, i finanzieri hanno appurato come gli apparecchi installati all’interno del locale non fossero nemmeno stati collegati alla rete dei Monopoli di Stato. Così facendo, l’imprenditore, oltre a eludere tutte le imposte dovute, non garantiva la tutela del giocatore, vista l’impossibilità di assicurare la giusta proporzione tra le somme giocate e quelle da erogare come vincite. Cinque, in questo caso, le videoslot irregolari sequestrate.

Al termine dei controlli, sono state irrogate sanzioni per oltre 60.000 euro.