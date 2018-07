Slot machine troppo vicine a scuola e chiesa: scatta il sequestro. Maximulta per il barista

Il gestore del locale è stato anche multato per l'omessa esibizione dell'autorizzazione del dehor e per l'utilizzo delle macchinette fuori dall'orario consentito

Controlli della polizia municipale in via Chiesa della Salute a Torino

Le slot machine (quattro in tutto) non rispettavano i limiti imposti dalla normativa regionale che prevede il divieto di installazione a una distanza inferiore a 500 metri da luoghi sensibili (in questo caso una scuola e una chiesa). E’ quanto hanno appurato, ieri pomeriggio, gli agenti della polizia municipale della circoscrizione Madonna di Campagna, Lucento, Vallette, nel corso di un controllo in un bar di via Chiesa della Salute (a pochi da via Sospello) a Torino.

MULTATO IL GESTORE DEL BAR

Al gestore dell’esercizio commerciale, un uomo di nazionalità albanese, è stata comminata una sanzione amministrativa di 8mila euro. Gli apparecchi sono stati sequestrati. A carico del titolare è stata, inoltre, contestata una violazione amministrativa di 85 euro per l’omessa esibizione dell’autorizzazione del dehor e un’altra, per un importo di 500 euro, per l’utilizzo delle macchinette fuori dall’orario consentito (come previsto dall’Ordinanza n. 56/16)