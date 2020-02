Slot machine truccate, maxi operazione della guardia di finanza di Torino: 20 milioni di multa

Sequestrate migliaia di apparecchiature manomesse: centinaia di denunce per i titolari di bar ed esercizi commerciali in tutta Italia

Mille slot machine truccate, distribuite in tutta Italia, più altre migliaia le cui schede erano già state modificate e pronte per l’installazione: le ha scoperte la guardia di finanza di Torino, al termine di una maxi operazione – denominata “Cristallo” – che ha consentito di emettere verbali per più di venti milioni di euro.

Denunciati per frode informatica anche i titolari di tre aziende di Torino e Venaria, oltre a centinaia di gestori di bar ed esercizi commerciali in tutto il Paese che sfruttavano le apparecchiature manomesse attraverso la modifica delle schede e del contatore fiscale, riducendo in tal modo le possibilità di vincita per gli ignari giocatori. Le entrate, inoltre, non erano dichiarate al Fisco.

L’operazione è nata in seguito alla segnalazione di un’azienda produttrice che aveva individuato cattivi funzionamenti dei macchinari. Per portarla a termine la guardia di finanza ha coinvolto oltre cento comandi provinciali in tutta Italia e si è avvalsa della collaborazione dei tecnici specialisti della Sogei.