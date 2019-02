Sai che un sacchetto di plastica non riciclabile ci mette più di 100 anni ad essere smaltito? Dal 1 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge che ne vieta consumo e vendita, tutti i sacchetti dovranno essere biodegradabili e compostabili seconde le norme UNI13432, con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile di almeno il 40%. In linea con le direttive europee in materia di inquinamento, già a partire dai primi mesi del 2017, Sma Group srl, azienda leader del commercio di imballaggi alimentari con sede a Volpiano, distribuisce esclusivamente sacchetti bio certificati ‘’Ok compost’’, marchio che da più di 20 anni verifica la conformità della compostabilità. Rispetto dell’ambiente, efficienza, convenienza di prezzo, sono i motti di Sma Group srl che dopo 30 anni di attività nel mondo del packaging è diventata un punto di riferimento del settore. Basta fare visita al punto rivendita di Volpiano per comprendere che Sma Group srl ha un imballaggio per ogni alimento: carta kraft in busta, foglio o rotolo e carta politenata; ma anche vaschette in alluminio o in pet per gastronomia e take away, film alimentare o alluminio in rotolo, buste e prodotti monouso per il settore ortofrutta, sacchetti sottovuoto e relativi macchinari… Questo elenco non è che la punta dell’iceberg della vasta offerta di Sma Group srl. Dal grosso caseificio al piccolo ristorante, la soddisfazione del cliente, un ottimo rapporto qualità/prezzo, e l’ambiente sono le uniche cose che contano.

